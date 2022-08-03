Wink
Детям
Джек и бобовый стебель

Джек и бобовый стебель (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Jack and the Beanstalk
Фэнтези, Семейный90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Началось все с отважного поступка: чтобы помочь маме, Джек отдает все самое ценное в обмен на несколько бобовых зернышек. Получив дома заслуженный нагоняй, разочарованный в чародействе паренек выбросил их в окошко. Каково же было его удивление, когда на следующее утро стебельки проросли выше облаков!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек и бобовый стебель»