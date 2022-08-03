Началось все с отважного поступка: чтобы помочь маме, Джек отдает все самое ценное в обмен на несколько бобовых зернышек. Получив дома заслуженный нагоняй, разочарованный в чародействе паренек выбросил их в окошко. Каково же было его удивление, когда на следующее утро стебельки проросли выше облаков!

