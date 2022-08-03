Джек и бобовый стебель (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Jack and the Beanstalk
Фэнтези, Семейный90 мин12+
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О фильме
Началось все с отважного поступка: чтобы помочь маме, Джек отдает все самое ценное в обмен на несколько бобовых зернышек. Получив дома заслуженный нагоняй, разочарованный в чародействе паренек выбросил их в окошко. Каково же было его удивление, когда на следующее утро стебельки проросли выше облаков!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ГДРежиссёр
Гэри
Дж. Танниклифф
- КФАктёр
Колин
Форд
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- АТАктриса
Адер
Тишлер
- БААктёр
Билли
Ангер
- ЭРАктриса
Эмили
Роуз Эверхард
- СЭАктриса
Сэди
Эбейер-Дейст
- ВААктриса
Виктория
Атилано
- АААктриса
Аталая
Атилано
- ЭСАктёр
Энтони
Скиллмэн
- ФКСценарист
Флип
Коблер
- ГДПродюсер
Гэри
Дж. Танниклифф
- ГДПродюсер
Гари
Депью
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Коэн
- ББОператор
Брайан
Боф
- РМКомпозитор
Рэнди
Миллер