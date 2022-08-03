Wink
Джастин и рыцари доблести

Джастин и рыцари доблести (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Justin and the Knights of Valour
Мультфильм91 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие мультфильма разворачивается в магическом мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

