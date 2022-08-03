Джастин и рыцари доблести (фильм, 2013) смотреть онлайн

Действие мультфильма разворачивается в магическом мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много препятствий. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках приключений.

