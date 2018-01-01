Wink
Дьявольщина
Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявольщина»

Актёры

Эли Лартер

Эли Лартер

АктрисаMadison
Арджун Гупта

Арджун Гупта

АктёрNikolai
Макс Роуз

Макс Роуз

Актёр
Хлоя Перрин

Хлоя Перрин

АктрисаHaley
Меррин Данги

Меррин Данги

АктрисаMrs. Wallace
Патрик Фишлер

Патрик Фишлер

АктёрAustin
Курт Карли

Курт Карли

АктёрThe Prisoner
Марк Стегер

Марк Стегер

АктёрDr. Herbert

Сценаристы

Люк Харвис

Люк Харвис

Сценарист

Продюсеры

Росс М. Динерштейн

Росс М. Динерштейн

Продюсер
Джоэль Генри

Джоэль Генри

Продюсер
Кевин Ивасина

Кевин Ивасина

Продюсер

Художники

Мишель Томпсон

Мишель Томпсон

Художница

Композиторы

Йен Хултквист

Йен Хултквист

Композитор