Дьявольщина (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Diabolical
Ужасы, Фантастика82 мин18+
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О фильме
Мэдисон Хэллор после смерти мужа осталась одна с двумя малолетними детьми ― сыном Джейкобом и дочкой Хэлли. И без того непростая жизнь героини становится невыносимой, когда в доме начинают происходить странные вещи, угрожающие Мэдисон и еe семье. Сможет ли мать-одиночка дать отпор нечисти?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb