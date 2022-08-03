Дьявольщина (фильм, 2015) смотреть онлайн

Мэдисон Хэллор после смерти мужа осталась одна с двумя малолетними детьми ― сыном Джейкобом и дочкой Хэлли. И без того непростая жизнь героини становится невыносимой, когда в доме начинают происходить странные вещи, угрожающие Мэдисон и еe семье. Сможет ли мать-одиночка дать отпор нечисти?

