Дьявольщина
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Дьявольщина (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Diabolical
Ужасы, Фантастика82 мин18+

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О фильме

Мэдисон Хэллор после смерти мужа осталась одна с двумя малолетними детьми ― сыном Джейкобом и дочкой Хэлли. И без того непростая жизнь героини становится невыносимой, когда в доме начинают происходить странные вещи, угрожающие Мэдисон и еe семье. Сможет ли мать-одиночка дать отпор нечисти?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb