Дьявол всегда здесь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Молодой Уиллард Рассел возвращается с полей боёв Второй мировой и с первого взгляда влюбляется в работницу кафе Шарлотту. В этом же заведении находят друг друга фотограф-любитель Карл и официантка Сэнди. Хотя мать Уилларда активно сватает сыну местную сироту Хэлен, парень не может выкинуть из головы Шарлотту — влюблённые женятся, и у них рождается сын Арвин. Хэлен же не может противостоять харизме проповедника Роя, выходит за него замуж, и на свет появляется девочка Ленора. Вскоре судьбы молодых семей обернутся самым трагичным образом, а дети станут сводными братом и сестрой в доме матери Уилларда.

