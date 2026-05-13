Дьявол носит Prada 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.82026, The Devil Wears Prada 2
Драма118 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Джастин
Теру
- Актёр
Кеннет
Брана
- СЭАктриса
Симон
Эшли
- Актриса
Люси
Лью
- Актриса
Леди
Гага
- БНАктёр
Б.Дж.
Новак
- ТТАктриса
Трейси
Томс
- Актриса
Рэйчел
Блум
- ПШАктриса
Полин
Шаламе
- ПБАктёр
Патрик
Браммелл
- КРАктёр
Конрад
Рикамора
- ККАктриса
Каролина
Куркова
- САктриса
Сиара
- ТФАктёр
Тибор
Фельдман
- ТДАктёр
Том
Джонсон
- ХГАктёр
Холден
Гудман
- УМАктёр
Уэс
МакГи
- УБАктёр
Уолтер
Беленький
- КЛАктриса
Кэндис
Лам
- КПАктёр
Кен
Пэрриш
- КСАктриса
Кара
Свишер
- НКАктриса
Наоми
Кэмпбелл
- МБАктриса
Мария
Бата
- ДБАктёр
Джон
Батист
- ДБАктриса
Дженна
Буш
- ЛРАктёр
Ло
Роач
- ККАктёр
Крэйг
Кастальдо
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ЛВСценарист
Лорен
Вайсбергер
- Продюсер
Венди
Файнерман
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- АБПродюсер
Алин
Брош МакКенна
- ЭБПродюсер
Энрико
Балларин
- РЖАктёр дубляжа
Роман
Жуков
- ККАктёр дубляжа
Константин
Козлов
- ККАктриса дубляжа
Карина
Кудекова
- ВААктёр дубляжа
Виктор
Ашанин
- ЭХАктриса дубляжа
Эвелина
Хромченко
- РХАктёр дубляжа
Рауф
Хабибуллин
- ВМАктриса дубляжа
Виктория
Мухамеджанова
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро
- Композитор
Леди
Гага