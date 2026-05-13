Дьявол носит Prada 2
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Дьявол носит Prada 2

Дьявол носит Prada 2 (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.82026, The Devil Wears Prada 2
Драма118 мин18+

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О фильме

Редактор модного журнала Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол носит Prada 2»