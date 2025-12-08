Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
Фильм Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни

2010, Loong Boonmee raleuk chat
Фэнтези, Драма16+
Дядюшка Бунми страдает острой почечной недостаточностью и решает провести остаток дней у родственников в деревне. Здесь ему являются призраки умершей жены и пропавшего сына и принимают его в свои крылатые объятья. Раздумывая над причинами своей болезни, дядюшка Бунми вместе с семьей пересекает джунгли и достигает пещеры на вершине горы, где родилась его первая жизнь.

Страна
Таиланд, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Испания
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD

5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

