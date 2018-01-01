Wink
Фильмы
Дядя Ваня
Актёры и съёмочная группа фильма «Дядя Ваня»

Режиссёры

Иэн Риксон

Ian Rickson
Режиссёр

Актёры

Тоби Джонс

Toby Jones
Актёр
Ричард Армитедж

Richard Armitage
Актёр
Роджер Аллам

Roger Allam
Актёр
Эйми Лу Вуд

Aimee Lou Wood
Актриса
Розалинд Элизар

Rosalind Eleazar
Актриса
Дирбла Моллой

Dearbhla Molloy
Актриса
Питер Уайт

Peter Wight
Актёр
Анна Калдер-Маршалл

Anna Calder-Marshall
Актриса

Сценаристы

Антон Чехов

Сценарист
Конор МакФерсон

Conor McPherson
Сценарист

Композиторы

Стивен Уорбек

Stephen Warbeck
Композитор