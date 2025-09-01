Фильм Дядя Ваня

Превосходные британские актеры, тончайшие переливы чувств, мастерское превращение сценического действия в экранное – всё это отличает первый спектакль, снятый в Великобритании для показа в кинотеатрах.



Не удивительно: в истории дяди Вани – Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры – есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани – к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя – профессора Серебрякова, племянницы Сони – к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет – настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни.

