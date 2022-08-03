Дядя Дятел (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийный хоррор о кровавых гастролях молодежной панк-группы. США, 90-е годы. Рок-н-ролл пал смертью храбрых, а вот панки не умирают. Начинающая группа собирается в небольшой тур по барам близлежащих городов. В качестве водителя к музыкантам напрашивается немолодой мужчина странноватой наружности, который представляется необычным именем Дятел. Однажды ночью выясняется страшная правда: в полночь безобидный водитель превращается в плотоядное существо, пожирающее всех, до кого доберется. Правда, эта пикантная подробность, похоже, пугает не всех. У панков в группе царит демократия, и двое из троих участников голосуют за то, чтобы оставить Дятла в коллективе. Зачем панкам понадобился каннибал, узнаете в фильме «Дядя Дятел», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мэтт
Лоуренс
- ЧСАктриса
Чет
Сигел
- ДЛАктёр
Дэвид
Литтлтон
- ДРАктёр
Джефф
Риддл
- РМАктриса
Руби
МакКоллистер
- МЛАктёр
Майк
Лоуренс
- ММАктёр
Морин
МакГоун
- АХАктёр
Амир
Хан
- ШОАктриса
Шеннон
О’Нил
- МЛСценарист
Мэтт
Лоуренс
- МЛПродюсер
Мэтт
Лоуренс
- КРПродюсер
Кристи
Ричман
- НСПродюсер
Николас
Сантос
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лоуренс
- КИОператор
Кайл
И. Келли
- МСОператор
Майкл
Саттер