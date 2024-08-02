Двигатель внутреннего сгорания (фильм, 2017) смотреть онлайн

Руководитель машиностроительного завода Павел Короленко рано овдовел и самостоятельно воспитал дочь Евгению. Счастье дочери — главное для Павла. Он мечтает, что Евгения выйдет замуж и подарит ему внука, который будет продолжать семейное дело. Однако девушка с детства мечтает стать инженером-изобретателем и, получив образование, устроиться на работу в бюро выдающегося конструктора Владимира Громыко. Но здесь девушка сталкивается с непониманием: Владимир Громыко считает, что машиностроение — абсолютно не женское дело. И тогда в голову Евгении приходит неожиданная идея. Переодевшись мужчиной, она становится Евгением Кравченко и получает должность инженера в конструкторском бюро. Владимир Громыко и Евгений Кравченко становятся лучшими друзьями. Владимир рад, что у него появился единомышленник, он полностью доверяет «другу Женьке» и даже делает его участником своих веселых холостяцких приключений. Но неожиданно для себя девушка начинает влюбляться в своего руководителя.

