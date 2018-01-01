Wink
Два прокурора
Актёры и съёмочная группа фильма «Два прокурора»

Режиссёры

Сергей Лозница

Режиссёр

Актёры

Александр Кузнецов

Актёр
Анатолий Белый

Актёр
Дмитрий Денисюк

Dmitrijus Denisiukas
Актёр
Александр Филиппенко

Актёр
Витаутас Канюшонис

Vytautas Kaniusonis
Актёр
Андрис Кейшс

Andris Keiss
Актёр
Валентин Новопольский

Valentin Novopolskij
Актёр
Лукас Пятраускас

Lukas Petrauskas
Актёр

Сценаристы

Сергей Лозница

Сценарист

Продюсеры

Саид Бен Саид

Saïd Ben Saïd
Продюсер
Кевин Кнейвайс

Kevin Chneiweiss
Продюсер
Мария Шустова

Maria Baker-Choustova
Продюсер

Монтажёры

Даниэлюс Коканаускис

Danielius Kokanauskis
Монтажёр