Два прокурора (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Two Prosecutors
Триллер, Драма18+
О фильме
Брянск, 1937 год. Втюрьме сжигают тысячи писем заключённых, оказавшихся жертвами ложных обвинений. Одно изписем ускользает отогня ипопадает кнедавно назначенному надолжность местному прокурору Александру Корневу. Корнев пытается разобраться вситуации, ноон сталкивается спрепятствиями ибюрократией.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СЛРежиссёр
Сергей
Лозница
- Актёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Анатолий
Белый
- ДДАктёр
Дмитрий
Денисюк
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ВКАктёр
Витаутас
Канюшонис
- АКАктёр
Андрис
Кейшс
- ВНАктёр
Валентин
Новопольский
- ЛПАктёр
Лукас
Пятраускас
- СЛСценарист
Сергей
Лозница
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- ККПродюсер
Кевин
Кнейвайс
- МШПродюсер
Мария
Шустова
- ДКМонтажёр
Даниэлюс
Коканаускис