Брянск, 1937 год. Втюрьме сжигают тысячи писем заключённых, оказавшихся жертвами ложных обвинений. Одно изписем ускользает отогня ипопадает кнедавно назначенному надолжность местному прокурору Александру Корневу. Корнев пытается разобраться вситуации, ноон сталкивается спрепятствиями ибюрократией.

Страна
Франция, Германия, Нидерланды, Латвия, Румыния, Литва, Украина
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb