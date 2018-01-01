Wink
Два мира, одно желание
Актёры и съёмочная группа фильма «Два мира, одно желание»

Режиссёры

Кетджхе

Ketche
Режиссёр

Актёры

Ханде Эрчел

Hande Erçel
Актриса
Метин Акдюльгер

Metin Akdülger
Актёр
Эрдал Билинген

Erdal Bilingen
Актёр
Хусейн Авни Даньял

Hüseyin Avni Danyal
Актёр
Назлыджан Демир

Nazlican Demir
Актриса
Ипек Эрдем

Ipek Erdem
Актриса
Идиль Фырат

Idil Firat
Актриса
Ихсан Ильхан

Ihsan Ilhan
Актёр

Сценаристы

Ханде Эрчел

Hande Erçel
Сценарист

Монтажёры

Мустафа Прешева

Mustafa Presheva
Монтажёр