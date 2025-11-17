Фильм Два мира, одно желание

Волшебная история любви с Ханде Эрчел. Судьба разлучила двух детей на долгие годы. Выдержит ли их дружба испытание временем и расстоянием?



Главные герои «Два мира, одно желание» (2025) — Бильге и Джан. Они познакомились еще в детстве: маленькая девочка успокоила боявшегося рентгена мальчишку, подарила книгу про Одиссея и мороженое. Постепенно дружба переросла во что-то большее, но взрослая жизнь развела героев: деловая Бильге занялась юриспруденцией, а Джан увлекся археологией. Но после странного происшествия герои внезапно начали слышать голоса друг друга.



