WinkФильмыДва гроша надеждыАктёры и съёмочная группа фильма «Два гроша надежды»
Актёры и съёмочная группа фильма «Два гроша надежды»
Актёры
Мария ФиореMaria Fiore
Актриса
Винченцо МусолиноVincenzo Musolino
Актёр
Филомена РуссоFilomena Russo
Актриса
Луиджи АстаритаLuigi Astarita
Актёр
Луиджи БаронеLuigi Barone
Актёр
Феличита ЛеттьериFelicità Lettieri
Актриса
Кармела ЧириллоCarmela Cirillo
Актриса
Джина МаскеттиGina Mascetti
Актриса
Томмазо БальцамоTommaso Balzamo
Актёр
Паскуалина ИццаPasqualina Izza
Актриса
Анна РайолаAnna Raiola
Актриса
Альфонсо Дель СорбоAlfonso Del Sorbo
Актёр
Луиджи КутиноLuigi Cutino
Актёр
Антонио БальцамоAntonio Balzamo
Актёр
Джоаккино МорронеGioacchino Morrone
Актёр