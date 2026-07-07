Wink
Фильмы
Два гроша надежды
Актёры и съёмочная группа фильма «Два гроша надежды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Два гроша надежды»

Режиссёры

Ренато Кастеллани

Ренато Кастеллани

Renato Castellani
Режиссёр

Актёры

Мария Фиоре

Мария Фиоре

Maria Fiore
Актриса
Винченцо Мусолино

Винченцо Мусолино

Vincenzo Musolino
Актёр
Филомена Руссо

Филомена Руссо

Filomena Russo
Актриса
Луиджи Астарита

Луиджи Астарита

Luigi Astarita
Актёр
Луиджи Бароне

Луиджи Бароне

Luigi Barone
Актёр
Феличита Леттьери

Феличита Леттьери

Felicità Lettieri
Актриса
Кармела Чирилло

Кармела Чирилло

Carmela Cirillo
Актриса
Джина Маскетти

Джина Маскетти

Gina Mascetti
Актриса
Томмазо Бальцамо

Томмазо Бальцамо

Tommaso Balzamo
Актёр
Паскуалина Ицца

Паскуалина Ицца

Pasqualina Izza
Актриса
Анна Райола

Анна Райола

Anna Raiola
Актриса
Альфонсо Дель Сорбо

Альфонсо Дель Сорбо

Alfonso Del Sorbo
Актёр
Луиджи Кутино

Луиджи Кутино

Luigi Cutino
Актёр
Антонио Бальцамо

Антонио Бальцамо

Antonio Balzamo
Актёр
Джоаккино Морроне

Джоаккино Морроне

Gioacchino Morrone
Актёр

Сценаристы

Ренато Кастеллани

Ренато Кастеллани

Renato Castellani
Сценарист

Актёры дубляжа

Надежда Румянцева

Надежда Румянцева

Актриса дубляжа
Алексей Консовский

Алексей Консовский

Актёр дубляжа
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

Актриса дубляжа
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Актёр дубляжа
Александр Антонов

Александр Антонов

Актёр дубляжа
Елена Егорова

Елена Егорова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Йоланда Бенвенути

Йоланда Бенвенути

Jolanda Benvenuti
Монтажёр

Операторы

Артуро Галлея

Артуро Галлея

Arturo Gallea
Оператор

Композиторы

Алессандро Чиконьини

Алессандро Чиконьини

Alessandro Cicognini
Композитор