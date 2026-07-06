Фильм Два гроша надежды
1952, Due soldi di speranza
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме
История любви нищего парня и дочери уважаемого владельца мастерской в итальянской послевоенной деревне. Поначалу молодой Антонио слишком занят поисками работы, чтобы отвечать на заигрывания влюблённой в него Кармелы, а потом сопротивление её родных не делает жизнь проще…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РКРежиссёр
Ренато
Кастеллани
- МФАктриса
Мария
Фиоре
- ВМАктёр
Винченцо
Мусолино
- ФРАктриса
Филомена
Руссо
- ЛААктёр
Луиджи
Астарита
- ЛБАктёр
Луиджи
Бароне
- ФЛАктриса
Феличита
Леттьери
- КЧАктриса
Кармела
Чирилло
- ДМАктриса
Джина
Маскетти
- ТБАктёр
Томмазо
Бальцамо
- ПИАктриса
Паскуалина
Ицца
- АРАктриса
Анна
Райола
- АДАктёр
Альфонсо
Дель Сорбо
- ЛКАктёр
Луиджи
Кутино
- АБАктёр
Антонио
Бальцамо
- ДМАктёр
Джоаккино
Морроне
- РКСценарист
Ренато
Кастеллани
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Пельтцер
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Соловьев
- АААктёр дубляжа
Александр
Антонов
- ЕЕАктриса дубляжа
Елена
Егорова
- ЙБМонтажёр
Йоланда
Бенвенути
- АГОператор
Артуро
Галлея
- АЧКомпозитор
Алессандро
Чиконьини