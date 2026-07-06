История любви нищего парня и дочери уважаемого владельца мастерской в итальянской послевоенной деревне. Поначалу молодой Антонио слишком занят поисками работы, чтобы отвечать на заигрывания влюблённой в него Кармелы, а потом сопротивление её родных не делает жизнь проще…

