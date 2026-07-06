Два гроша надежды
Wink
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Два гроша надежды

Фильм Два гроша надежды

1952, Due soldi di speranza
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме

История любви нищего парня и дочери уважаемого владельца мастерской в итальянской послевоенной деревне. Поначалу молодой Антонио слишком занят поисками работы, чтобы отвечать на заигрывания влюблённой в него Кармелы, а потом сопротивление её родных не делает жизнь проще…

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два гроша надежды»