Два дня в Париже

Два дня в Париже (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, 2 Days in Paris
Драма96 мин18+

О фильме

Марион и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают посетить Париж — всемирный город влюбленных. Джек знает, что здесь живут родители Марион, но он не знает, что здесь же живут и несколько ее бывших бойфрендов…

Страна
Германия, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb