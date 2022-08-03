Два дня в Париже (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, 2 Days in Paris
Драма96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Жюли
Дельпи
- Актёр
Адам
Голдберг
- Актриса
Жюли
Дельпи
- Актёр
Даниэль
Брюль
- МПАктриса
Мари
Пийе
- АДАктёр
Альбер
Дельпи
- АЛАктриса
Алексия
Ландо
- АХАктёр
Адан
Ходоровски
- АНАктёр
Александр
Наон
- ШМАктриса
Шарлотта
Мори-Сентье
- ВСАктриса
Ванесса
Сьюард
- Сценарист
Жюли
Дельпи
- Продюсер
Жюли
Дельпи
- Монтажёр
Жюли
Дельпи
- ЛБОператор
Любомир
Бакчев
- Композитор
Жюли
Дельпи