Duran Duran - A Diamond in the Mind: Live 2011 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт A Diamond In The Mind был записан в комплексе «Манчестер-арена» в Манчестере 16 декабря 2011 года. Потрясающее выступление Duran Duran — идеальное сочетание прекрасной музыки, удивительного визуального шоу и легендарного стиля, который является символом группы на протяжении всей их карьеры. Этот концерт состоялся после выхода популярного альбома All You Need Is Now и включает в себя как новые песни из этого альбома, так и культовые композиции. И в студии, и на сцене Duran Duran знают свое дело, и их последний концерт обладает взрывной энергетикой и драйвом, который присущ только им.



