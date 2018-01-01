Wink
Дурак
Актёры и съёмочная группа фильма «Дурак»

Режиссёры

Кристин Эдзард

Christine Edzard
Режиссёр

Актёры

Дерек Джекоби

Derek Jacobi
АктёрMr. Frederick / Sir John
Джо Уорн

Jo Warne
Актриса
Кристофер Уиттингэм

Christopher Whittingham
Актёр
Иэн Тарджетт

Ian Targett
Актёр
Корин Редгрейв

Corin Redgrave
АктёрSir Thomas Neathouse

Сценаристы

Кристин Эдзард

Christine Edzard
Сценарист
Оливье Стокман

Olivier Stockman
Сценарист

Продюсеры

Селия Баннерман

Celia Bannerman
Продюсер
Ричард Б. Гудвин

Richard Goodwin
Продюсер
Кристин Эдзард

Christine Edzard
Продюсер

Художники

Кристин Эдзард

Christine Edzard
Художница

Монтажёры

Оливье Стокман

Olivier Stockman
Монтажёр

Композиторы

Мишель Санвуазен

Michel Sanvoisin
Композитор