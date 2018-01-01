Дурак (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, The Fool
Драма, Криминал18+
О фильме
Костюмированная драма/сатира о финансовых махинациях и мошенниках как из высшего, так и из низшего класса викторианского Лондона. Рабочий выдаёт себя за лорда, который, предположительно, очень богат и обладает финансовыми знаниями. Поэтому его приглашают на все светские вечеринки.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
Рейтинг
