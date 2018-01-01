Дурак
Дурак

Дурак (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, The Fool
Драма, Криминал18+

О фильме

Костюмированная драма/сатира о финансовых махинациях и мошенниках как из высшего, так и из низшего класса викторианского Лондона. Рабочий выдаёт себя за лорда, который, предположительно, очень богат и обладает финансовыми знаниями. Поэтому его приглашают на все светские вечеринки.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг