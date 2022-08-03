Дубликат (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Jonathan
Фантастика, Драма96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всe, как у всех. Если бы не одно «но» — каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведeт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя — о том, что он делал во второй половине дня.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb