Дубликат (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Jonathan
Фантастика, Драма96 мин18+

О фильме

Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всe, как у всех. Если бы не одно «но» — каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведeт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя — о том, что он делал во второй половине дня.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb