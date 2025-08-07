Друзья (фильм, 1988) смотреть онлайн

Абсурдистский взгляд начеловеческое общество представлен вэкранизации пьесы Кобо Абэ«Друзья». Смотреть ееинтересно благодаря любопытной точке зрениярежиссера-европейцанапроизведениеяпонца-авангардиста.



Молодой мужчина живет одинокой жизнью всвоей квартире. Однажды кнему без приглашения врывается странная семья—несколько человек, называющих себя«друзьями». Гости заявляют, что решили«спасти»его отодиночества, иначинают жить сним, навязывая свое общество. Постепенно присутствие незнакомцев становится все более деспотичным: компания контролирует жизнь главного героя, решает, как ему поступать, иразрушает его личное пространство.



Если любите старое европейское кино итворчество Абэ, вам точно стоит этот фильм смотреть.«Друзья»обнажают абсурдность ижестокость социальных норм, маскирующихся под заботу.

