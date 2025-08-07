Другой (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Если интересуетесь темой клонирования и основанными на ней драматичными сюжетами, вам точно стоит это кино смотреть. «Другой» — психологический триллер о семье, решившейся на опасный эксперимент после трагической потери.
Пол и Джесси, пережив утрату сына Адама, получают шанс вернуть его через эксперимент доктора Ричарда Уэллса. Семья соглашается на тайную процедуру и переезжает в другой город, полностью перечеркнув свое прошлое. Новый Адам растет внешне идентичным погибшему сыну, но со временем проявляются тревожные симптомы. Попытки разобраться в странностях мальчика приводят к шокирующим открытиям…
Мысль о том, что иногда спасение может оказаться страшнее потери, — главная фишка фильма «Другой». Смотреть его стоит ради любопытной концепции в центре сюжета и того, как здесь показана цена, которую приходится платить за попытки обмануть природу.
Рейтинг
- FMРежиссёр
Frank
M. Calo
- НХРежиссёр
Ник
Хэмм
- ДСАктёр
Джэйк
Саймонс
- ММАктёр
Мервин
Мондесер
- Актёр
Рауль
Банеджа
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Камерон
Брайт
- СДАктёр
Сава
Дрейтон
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ЭДАктриса
Эль
Даунс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- МБПродюсер
Марк
Бомбэк
- КШПродюсер
Кэти
Шульман
- Продюсер
Марк
Бутан
- ДВХудожник
Джерик
Ван Слуиджс
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер