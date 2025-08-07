Другой
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Другой (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Godsend
Ужасы, Фантастика18+

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О фильме

Если интересуетесь темой клонирования и основанными на ней драматичными сюжетами, вам точно стоит это кино смотреть. «Другой» — психологический триллер о семье, решившейся на опасный эксперимент после трагической потери.

Пол и Джесси, пережив утрату сына Адама, получают шанс вернуть его через эксперимент доктора Ричарда Уэллса. Семья соглашается на тайную процедуру и переезжает в другой город, полностью перечеркнув свое прошлое. Новый Адам растет внешне идентичным погибшему сыну, но со временем проявляются тревожные симптомы. Попытки разобраться в странностях мальчика приводят к шокирующим открытиям…

Мысль о том, что иногда спасение может оказаться страшнее потери, — главная фишка фильма «Другой». Смотреть его стоит ради любопытной концепции в центре сюжета и того, как здесь показана цена, которую приходится платить за попытки обмануть природу.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой»