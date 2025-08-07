Если интересуетесь темой клонирования и основанными на ней драматичными сюжетами, вам точно стоит это кино смотреть. «Другой» — психологический триллер о семье, решившейся на опасный эксперимент после трагической потери.



Пол и Джесси, пережив утрату сына Адама, получают шанс вернуть его через эксперимент доктора Ричарда Уэллса. Семья соглашается на тайную процедуру и переезжает в другой город, полностью перечеркнув свое прошлое. Новый Адам растет внешне идентичным погибшему сыну, но со временем проявляются тревожные симптомы. Попытки разобраться в странностях мальчика приводят к шокирующим открытиям…



Мысль о том, что иногда спасение может оказаться страшнее потери, — главная фишка фильма «Другой». Смотреть его стоит ради любопытной концепции в центре сюжета и того, как здесь показана цена, которую приходится платить за попытки обмануть природу.

