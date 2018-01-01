Wink
Другой мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир»

Режиссёры

Лен Уайзман

Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

АктрисаSelene
Билл Найи

АктёрViktor
София Майлс

АктрисаErika
Шэйн Бролли

АктёрKraven
Кевин Гревье

АктёрRaze

Сценаристы

Кевин Гревье

Сценарист
Лен Уайзман

Сценарист
Дэнни МакБрайд

Сценарист

Продюсеры

Роберт Берначчи

Продюсер
Кевин Гревье

Продюсер
Том Розенберг

Продюсер
Гари Лучези

Продюсер

Композиторы

Пол Хаслингер

Композитор