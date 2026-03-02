Год назад вовремя суперлуния люди, попавшие подсвет Луны, вдруг начали превращаться воборотней. Приближается новое суперлуние, вовремя которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Ноэксперимент выходит из-под контроля, итеперь двум выжившим влабораторной бойне предстоит пробираться покишащим кровожадными оборотнями улицам ипостараться самим непопасть подопасный лунный свет.

