Другой мир: Год волка (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Werewolves
Ужасы, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Год назад вовремя суперлуния люди, попавшие подсвет Луны, вдруг начали превращаться воборотней. Приближается новое суперлуние, вовремя которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Ноэксперимент выходит из-под контроля, итеперь двум выжившим влабораторной бойне предстоит пробираться покишащим кровожадными оборотнями улицам ипостараться самим непопасть подопасный лунный свет.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- КЛАктриса
Катрина
Ло
- ИХАктриса
Ильфенеш
Хадера
- ДКАктёр
Джимми
Каммингс
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- ЛСАктриса
Лидия
Стайслингер
- ДКАктёр
Джеймс
Кайсон Ли
- БЛАктриса
Бетси
Лэндин
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- ДДАктёр
Дэйн
ДиЛьегро
- ЙФАктёр
Йен
Фойер
- РТАктёр
Ронал
Техада
- ДКПродюсер
Джим
Кардвэлл
- СКПродюсер
Севьер
Креспо
- ССПродюсер
Стивен
С. Миллер
- ГММонтажёр
Грег
МакЛеннан
- ДБКомпозитор
Джеймс
Баркхолдер