Другой мир: Год волка
Другой мир: Год волка

2024, Werewolves
Ужасы, Боевик18+

О фильме

Год назад вовремя суперлуния люди, попавшие подсвет Луны, вдруг начали превращаться воборотней. Приближается новое суперлуние, вовремя которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Ноэксперимент выходит из-под контроля, итеперь двум выжившим влабораторной бойне предстоит пробираться покишащим кровожадными оборотнями улицам ипостараться самим непопасть подопасный лунный свет.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир: Год волка»