Другое небо (фильм, 2010) смотреть онлайн

Али, бродивший со своими стадами по безлюдным просторам Средней Азии, отправляется в мегаполис на поиски жены - оставившей его много лет назад, уехав на заработки. За ним увязывается их девятилетний сын.



Али ищет её везде,ищет живую или мёртвую. Чужой и молчаливый, скитается он по лабиринтам незнакомого города.



На столь длинные и безнадежные поиски героя обрекает Любовь. Она открывает для него Дантову тайну своего страшного несоответствия. «Любовь» не соответствует жизни.



Он должен пройти путь до конца, чтобы распутать клубок судьбы. И судьба назначает ему непомерную плату.



Потом когда путешествие будет закончено, когда путь будет пройден, он снова возвратится на поверхность земли. Но под ним будет лежать уже другая земля и над ним будет другое небо.



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