Dropkick Murphys - Live at The Enmore Theatre (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Вот это безумие! Популярная кельтик-панк-группа из США завела толпу, в результате чего фанаты ворвались на сцену. Концерт Dropkick Murphys в театре «Энмор», Сидней, Австралия. Снят 20 октября 2011.



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