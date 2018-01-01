Драйв (фильм, 1991) смотреть онлайн

Камерная драма «Драйв» — минималистичное роуд-муви от режиссера Джефри Леви. Фильм завоевал приз международной ассоциации кинокритиков на Венецианском кинофестивале 1991 года.



Два мужчины ежедневно ездят в автомобиле по пригородам Лос-Анджелеса. Водитель — пожилой мужчина, который без устали излагает собственные идеи обо всем на свете: разные стороны жизни общества, возможные пути развития цивилизации, секс, кино. Его попутчик — молодой парень, который еще не отошел от недавнего неудачного романа, поэтому в дороге все больше молчит, исполняя роль невольного — или подневольного? — слушателя.



Картина держится исключительно на диалогах, и, если вы любите такое кино, артхаусный фильм «Драйв» может стать отличным выбором на ближайший вечер.



