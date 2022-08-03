Дракула 3D
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Дракула 3D

Дракула 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Dracula 3D
Ужасы, Драма105 мин18+

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О фильме

Трансильвания, 1893 год. Молодой библиотекарь Джонатан Харкер прибывает в деревню Пассо Борго, нанявшись на работу к местному аристократу графу Дракуле. Познакомившись со своим загадочным хозяином, Джонатан вскоре узнает истинную натуру графа и понимает, в какой опасности находится он сам и его жена Мина.

Страна
Испания, Италия, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула 3D»