Дракула 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

Трансильвания, 1893 год. Молодой библиотекарь Джонатан Харкер прибывает в деревню Пассо Борго, нанявшись на работу к местному аристократу графу Дракуле. Познакомившись со своим загадочным хозяином, Джонатан вскоре узнает истинную натуру графа и понимает, в какой опасности находится он сам и его жена Мина.

