Дракула 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Dracula 3D
Ужасы, Драма105 мин18+
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О фильме
Трансильвания, 1893 год. Молодой библиотекарь Джонатан Харкер прибывает в деревню Пассо Борго, нанявшись на работу к местному аристократу графу Дракуле. Познакомившись со своим загадочным хозяином, Джонатан вскоре узнает истинную натуру графа и понимает, в какой опасности находится он сам и его жена Мина.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Дарио
Ардженто
- Актёр
Томас
Кречман
- МГАктриса
Марта
Гастини
- Актриса
Азия
Ардженто
- УУАктёр
Унакс
Угальде
- МДАктриса
Мириам
Джованелли
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- МКАктриса
Мария
Кристина Хеллер
- АДАктёр
Аугусто
Дзукки
- ФРАктёр
Франко
Равера
- ФРАктёр
Франческо
Россини
- Сценарист
Дарио
Ардженто
- Сценарист
Энрике
Сересо
- АТСценарист
Антонио
Тентори
- Продюсер
Энрике
Сересо
- МППродюсер
Массимо
Паолуччи
- МАХудожник
Массимо
Антонелло Геленг
- МСХудожница
Моника
Селеста
- МПХудожница
Марина
Пиндзути Андзолини
- ДКМонтажёр
Даниеле
Кампелли
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- КСКомпозитор
Клаудио
Симонетти