Дракон (фильм, 1994) смотреть онлайн

Американский студент Стенли увлекался различными природными исследованиями. Как-то раз он лазил по пещере и нашел там странное яйцо. А из этого яйца вылупился настоящий дракончик.
Его назвали Олли, он подрос и превратился в красивого 20-метрового дракона, чье существование не могло оставаться в тайне от окружающих.
Вместе с журналисткой Рози из местной газеты, Стенли и Олли попадают в множество смешных, а иногда и грустных ситуаций.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
- ДПРежиссёр
Джерри
Поулсон
- МФАктриса
Миа
Фовергилл
- ВМАктриса
Вэл
Минифи
- ДНАктёр
Джереми
Николас
- ПВАктёр
Пол
Венаблс
- ДТАктёр
Джадд
Тричтер
- МДАктёр
Милтон
Джонс
- КМАктриса
Кэрол
Макреди
- ДРАктёр
Дэвид
Роупер
- РКСценарист
Ричард
Карпентер
- ПНПродюсер
Пол
Найт
- РКПродюсер
Ричард
Карпентер
- ЛРПродюсер
Льюис
Радд
- ДППродюсер
Джерри
Поулсон
- ДКХудожница
Дебора
Керби
- ТОМонтажёр
Том
О’Флаэрти
- ДБКомпозитор
Дэйв
Бейнбридж