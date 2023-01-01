Дракон (фильм, 1994) смотреть онлайн

Американский студент Стенли увлекался различными природными исследованиями. Как-то раз он лазил по пещере и нашел там странное яйцо. А из этого яйца вылупился настоящий дракончик.



Его назвали Олли, он подрос и превратился в красивого 20-метрового дракона, чье существование не могло оставаться в тайне от окружающих.



Вместе с журналисткой Рози из местной газеты, Стенли и Олли попадают в множество смешных, а иногда и грустных ситуаций.



