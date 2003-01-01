Дождь
Wink
Фильмы
Дождь

Дождь (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Rain
Боевик, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Немецкую овчарку по кличке Рейн готовят к участию в войне во Вьетнаме. Ее ум и мужество перед лицом невзгод завоевывают уважение и преданность ее взвода.

Дождь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Военный, Семейный, Боевик, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Дождь»