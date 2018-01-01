Wink
Фильмы
Достать ножи: Воскрешение покойника
Актёры и съёмочная группа фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Режиссёры

Райан Джонсон

Rian Johnson
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрBenoit Blanc
Керри Вашингтон

Kerry Washington
Актриса
Кейли Спейни

Cailee Spaeny
Актриса
Джош О’Коннор

Josh O'Connor
Актёр
Джош Бролин

Josh Brolin
Актёр
Джереми Реннер

Jeremy Renner
Актёр
Мила Кунис

Mila Kunis
Актриса
Гленн Клоуз

Glenn Close
Актриса

Сценаристы

Райан Джонсон

Rian Johnson
Сценарист

Продюсеры

Райан Джонсон

Rian Johnson
Продюсер
Леопольд Хьюз

Leopold Hughes
Продюсер
Рэм Бергман

Ram Bergman
Продюсер

Художники

Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник
Рик Хайнрихс

Rick Heinrichs
Художник
Дин Клегг

Dean Clegg
Художник
Кейт Сюзанн Хантер

Kate Suzanne Hunter
Художница
Дженни Иген

Jenny Eagan
Художница

Монтажёры

Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр

Композиторы

Нэйтан Джонсон

Nathan Johnson
Композитор