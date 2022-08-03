Доспехи Бога (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Доспехи Бога (в переводе Гоблина)

Доспехи Бога (в переводе Гоблина) (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.21986, Lung hing foo dai
Боевик, Комедия84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джеки по кличке «Азиатский ястреб» — бывший музыкант, а теперь — охотник за сокровищами. После удачного похищения древнего меча у африканского племени с Джеки связывается его давний знакомый Алан, который просит его помочь спасти свою девушку от злобных культистов. Те требуют доставить им три недостающие части легендарных «Доспехов Бога». Первый фильм знаменитой серии приключенческих боевиков Джеки Чана в переводе Гоблина.

Страна
Югославия, Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога (в переводе Гоблина)»