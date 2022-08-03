Доспехи Бога (в переводе Гоблина) (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.21986, Lung hing foo dai
Боевик, Комедия84 мин18+
О фильме
Джеки по кличке «Азиатский ястреб» — бывший музыкант, а теперь — охотник за сокровищами. После удачного похищения древнего меча у африканского племени с Джеки связывается его давний знакомый Алан, который просит его помочь спасти свою девушку от злобных культистов. Те требуют доставить им три недостающие части легендарных «Доспехов Бога». Первый фильм знаменитой серии приключенческих боевиков Джеки Чана в переводе Гоблина.
СтранаЮгославия, Гонконг
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- ЭЦРежиссёр
Эрик
Цан
- Актёр
Джеки
Чан
- АТАктёр
Алан
Там
- ЛФАктриса
Лола
Форнер
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- КБАктёр
Кен
Бойл
- ДЛАктёр
Джон
Ладальски
- РОАктёр
Роберт
О’Брайэн
- БСАктёр
Божидар
Смилянич
- ЭЧАктёр
Энтони
Чань
- ДИАктёр
Дэнни
Ип
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЧХСценарист
Чеук
Хонь Сито
- ДШСценарист
Джон
Шеппард
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ЧЛПродюсер
Чуа
Лам
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ПНОператор
Питер
Нгор
- АВОператор
Артур
Вон
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер