Доспехи Бога (в переводе Гоблина) (фильм, 1986) смотреть онлайн

Джеки по кличке «Азиатский ястреб» — бывший музыкант, а теперь — охотник за сокровищами. После удачного похищения древнего меча у африканского племени с Джеки связывается его давний знакомый Алан, который просит его помочь спасти свою девушку от злобных культистов. Те требуют доставить им три недостающие части легендарных «Доспехов Бога». Первый фильм знаменитой серии приключенческих боевиков Джеки Чана в переводе Гоблина.

