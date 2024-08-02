7.12020, Доска Уиджи: Голоса
Ужасы, Триллер96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Доска Уиджи: Голоса (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
После тяжёлого расставания со своим женихом Грэйс решает некоторое время пожить в семейном загородном доме. Там она воссоединяется со своей сестрой, но вскоре понимает, что та больна параноидальной шизофренией, как и их покойная мать, покончившая с собой. И чем сильнее Грэйс погружается в семейные тайны, тем сильнее она сомневается в собственной вменяемости.
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.7 IMDb