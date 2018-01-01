Wink
Фильмы
Дорогой мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой мир»

Режиссёры

Мигел Фалабелла

Miguel Falabella
Режиссёр

Актёры

Витор Фигейредо

Vitor Figueiredo
АктёрOdilon
Рафаэль Мачадо

Rafael Machado
АктёрRobertão
Мигел Фалабелла

Miguel Falabella
АктёрNoel
Малу Галли

Malu Galli
АктрисаElsa
Гиллрэй Коутинью

Gillray Coutinho
АктёрChefe dos Bombeiros

Сценаристы

Мария Кармем Барбоза

Maria Carmem Barbosa
Сценарист
Мигел Фалабелла

Miguel Falabella
Сценарист

Продюсеры

Жулио Ушоа

Júlio Uchoa
Продюсер

Композиторы

Плинио Профета

Plínio Profeta
Композитор