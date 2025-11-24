Фильм Дорогой мир

События развиваются в канун Нового года в небольшом городке недалеко от Рио-де-Жанейро. Несмотря на приближающийся праздник, настроение у Элзы нерадостное. Она устала от грубости и постоянных придирок своего мужа Жилберто и уже не верит, что ее мечты о счастье и любви когда-нибудь сбудутся. Сосед Элзы, инженер Освалдо, тоже разочарован в жизни. Супруга Одила хочет с ним развестись, а любимая работа больше не приносит удовлетворения. Волей судьбы Элза и Освальдо оказываются под обломками разрушенного здания. Не имея возможности выбраться, герои начинают беседовать на разные темы и вскоре понимают, насколько похоже их мироощущение и взгляды на жизнь.

