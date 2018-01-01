Wink
Фильмы
Дорога
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога»

Режиссёры

Федерико Феллини

Федерико Феллини

Federico Fellini
Режиссёр

Актёры

Джованна Галли

Джованна Галли

Giovanna Galli
Актриса
Марчелла Ровена

Марчелла Ровена

Marcella Rovena
АктрисаLa vedova
Густаво Джиорджи

Густаво Джиорджи

Gustavo Giorgi
Актёр
Джульетта Мазина

Джульетта Мазина

Giulietta Masina
АктрисаGelsomina
Альдо Сильвани

Альдо Сильвани

Aldo Silvani
АктёрColombaioni detto 'Signor Giraffa'

Сценаристы

Федерико Феллини

Федерико Феллини

Federico Fellini
Сценарист
Туллио Пинелли

Туллио Пинелли

Tullio Pinelli
Сценарист
Эннио Флайяно

Эннио Флайяно

Ennio Flaiano
Сценарист

Продюсеры

Дино Де Лаурентис

Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер
Карло Понти

Карло Понти

Carlo Ponti
Продюсер

Композиторы

Нино Рота

Нино Рота

Nino Rota
Композитор