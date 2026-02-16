Фильм Дополнительное время
2026, Дополнительное время
Семейный, Приключения6+
Сводные братья Женька и Тёма недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачёва — будущего звёздного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Спортивный, Приключения
КачествоFull HD
- РБРежиссёр
Руслан
Бальтцер
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ОТАктриса
Ольга
Торощина
- Актёр
Миша
Шульц
- ФКАктёр
Феодор
Кирсанов
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- ДААктёр
Давид
Аветисов
- ВМАктриса
Варвара
Майорова
- АОАктёр
Александр
Овечкин
- ВЕАктёр
Виталий
Евдокимов
- РБСценарист
Руслан
Бальтцер
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- МЗПродюсер
Матвей
Зубалевич
- Продюсер
Максим
Рогальский
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- МРКомпозитор
Михаил
Робканов