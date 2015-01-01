Допинг (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Спортивная драма «Допинг» титулованного режиссера Стивена Фрирза («Опасные связи», «Королева», «Филомена») онлайн и совершенно бесплатно познакомит вас с интригующей историей разоблачения скандального велогонщика Лэнса Армстронга, потрясшей весь мир.



Спортивный журналист Дэвид Уолш (Крис О’Дауд) начинает подозревать своего кумира – многократного чемпиона «Тур де Франс» Лэнса Армстронга (Бен Фостер) – в нечестной игре. Ему кажется сомнительным, что после изнурительной борьбы с раком находящийся не в самой лучшей форме велогонщик смог достичь феноменальных результатов. При этом США, да и весь мир, считают Армстронга великим героем современности, ведь он не только ставит рекорды, но и оказывает активную помощь онкобольным, а также воспитывает собственную команду победителей. Уолш находит доказательства того, что за сказкой о силе духа стоят препараты, которые Лэнсу поставляет спортивный врач Микеле Феррари (Гийом Кане). Однако улик, собранных журналистом, недостаточно, чтобы вывести Армстронга на чистую воду, ведь все его допинг-тесты оказываются отрицательными на протяжении долгих лет грандиозного обмана. Каким образом Уолшу удастся раскрыть масштабную фальсификацию, вы узнаете, посмотрев биографический фильм «Допинг» онлайн в хорошем качестве.



Допинг смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.