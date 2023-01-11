Тахар Рахим и Виржини Эфира блистают в сюрреалистичной музыкальной мелодраме о том, как нелепо выглядит донжуанство в современном мире. Актер Лоран совершенно разбит. Невеста Жюли бросила его, просто не явившись не запланированную свадьбу. В растрепанных чувствах он отправляется в Нормандию играть заглавного героя в новой постановке «Дон Жуана». Параллельно с репетициями Лоран пытается забыться, соблазняя местных девушек, но все они напоминают Жюли и смеются над его донжуанскими манерами. Какие выводы он сделает из своих злоключений? Чтобы это узнать, вы можете смотреть «Дон Жуан» (2022) онлайн на Wink в хорошем качестве.

