Дон Жуан (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Don Juan
Мюзикл, Драма96 мин18+
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О фильме
Тахар Рахим и Виржини Эфира блистают в сюрреалистичной музыкальной мелодраме о том, как нелепо выглядит донжуанство в современном мире. Актер Лоран совершенно разбит. Невеста Жюли бросила его, просто не явившись не запланированную свадьбу. В растрепанных чувствах он отправляется в Нормандию играть заглавного героя в новой постановке «Дон Жуана». Параллельно с репетициями Лоран пытается забыться, соблазняя местных девушек, но все они напоминают Жюли и смеются над его донжуанскими манерами. Какие выводы он сделает из своих злоключений? Чтобы это узнать, вы можете смотреть «Дон Жуан» (2022) онлайн на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СБРежиссёр
Серж
Бозон
- Актриса
Виржини
Эфира
- Актёр
Тахар
Рахим
- АШАктёр
Ален
Шамфор
- ДШАктёр
Дэмиен
Шапель
- Актриса
Дженни
Бет
- ЛРАктриса
Луиз
Рибьер
- КЛАктёр
Коллин
Либон
- ЭЭАктриса
Эльза
Эсну
- МДАктриса
Мари
Десгранж
- ЖДАктёр
Жан
Дидьон
- СБСценарист
Серж
Бозон
- АРСценарист
Аксель
Ропер
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ФКМонтажёр
Франсуа
Кикере
- СБОператор
Себастьен
Бухманн
- БЭКомпозитор
Бенжамен
Эсдраффо
- ЛТКомпозитор
Лорен
Талон
- МЗКомпозитор
Мехди
Заннад