Дом, в котором мы жили (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о грузинском балетмейстере Тамазе Вашакидзе, который однажды изменил жизнь всех членов своей семьи. После увольнения с должности руководителя и балетмейстера Тбилисского хореографического училища имени В. Чабукиани, и обвинения в растрате, в 2004 году он вынужден был уехать в Россию. Он прожил в Екатеринбурге 15 лет и работал в Екатеринбургском театре оперы и балета. Он по прежнему борется за восстановление своего доброго имени в Грузии, а с семьей общается только по телефону. В ходе фильма авторы пытаются найти ответы на вопросы: не слишком ли затянулась борьба? Каково детям расти с отцом «по телефону» и как сохранить верность и любовь за 16 лет на расстоянии?



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