Фильмы
Дом ночных призраков
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом ночных призраков»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом ночных призраков»

Режиссёры

Уильям Мэлоун

William Malone
Режиссёр

Актёры

Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрStephen Price
Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаEvelyn
Тэй Диггз

Taye Diggs
АктёрEddie
Питер Галлахер

Peter Gallagher
АктёрBlackburn
Крис Кэттэн

Chris Kattan
АктёрPritchett
Эли Лартер

Ali Larter
АктрисаSara
Бриджит Уилсон

Bridgette Wilson
АктрисаMelissa Marr (в титрах: Bridgette Wilson)
Макс Перлих

Max Perlich
АктёрSchecter
Джеффри Комбс

Jeffrey Combs
АктёрDr. Vannacutt
Дик Биби

Dick Beebe
Актёр

Сценаристы

Дик Биби

Dick Beebe
Сценарист
Робб Уайт

Robb White
Сценарист

Продюсеры

Гилберт Адлер

Gilbert Adler
Продюсер
Майкл К. Росс

Michael K. Ross
Продюсер
Джоэл Силвер

Joel Silver
Продюсер
Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктор Петров

Актёр дубляжа
Наталья Гурзо

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа

Художники

Ха Нгуен

Ha Nguyen
Художница
Лори Гаффин

Lauri Gaffin
Художница

Операторы

Рик Бота

Rick Bota
Оператор

Композиторы

Дон Дэвис

Don Davis
Композитор