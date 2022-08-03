Дом ночных призраков (фильм, 1999) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джеффри Раш, Фамке Янссен, Питер Галлахер и Эли Лартер в душераздирающем ужастике от режиссера Уильяма Мэлоуна.
Людьми движет страх и жажда денег. Убедиться в этом можно, если «Дом ночных призраков» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Миллиардер Стивен Прайс придумывает необычный сюрприз ко дню рождения своей ненавистной супруги: вечеринка в заброшенном особняке, в котором много лет назад доктор-психопат ставил опыты над людьми. Гостям празднества предлагают миллион долларов, если они к утру они останутся в живых. Что это, злая шутка или реальная угроза?
Начните смотреть онлайн «Дом ночных призраков» (1999), чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Пользователи сайта wink могут бесплатно смотреть онлайн фильм 1999 года «Дом ночных призраков» в HD качестве. Приятного просмотра.
Рейтинг
- УМРежиссёр
Уильям
Мэлоун
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Тэй
Диггз
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- ККАктёр
Крис
Кэттэн
- Актриса
Эли
Лартер
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- МПАктёр
Макс
Перлих
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- ДБАктёр
Дик
Биби
- ДБСценарист
Дик
Биби
- РУСценарист
Робб
Уайт
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- МКПродюсер
Майкл
К. Росс
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- РБОператор
Рик
Бота
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис