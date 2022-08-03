Дом ночных призраков (фильм, 1999) смотреть онлайн

Джеффри Раш, Фамке Янссен, Питер Галлахер и Эли Лартер в душераздирающем ужастике от режиссера Уильяма Мэлоуна.



Людьми движет страх и жажда денег. Убедиться в этом можно, если «Дом ночных призраков» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Миллиардер Стивен Прайс придумывает необычный сюрприз ко дню рождения своей ненавистной супруги: вечеринка в заброшенном особняке, в котором много лет назад доктор-психопат ставил опыты над людьми. Гостям празднества предлагают миллион долларов, если они к утру они останутся в живых. Что это, злая шутка или реальная угроза?

