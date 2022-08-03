Дом мертвых 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

Проводя опыты с вирусом, оживляющим мертвецов, безумный гений профессор Кьюриен выпустил на свободу джинна из бутылки: его изыскания выходят из-под контроля, и вот уже орды ходячих трупов-каннибалов наводняют окрестности университетского городка Куэста Верде. И единственными, кто способен остановить армию зомби, оказываются несколько героев-спецназовцев. У них нет права на провал: ведь на кону — существование всего человечества…

