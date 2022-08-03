Дом мертвых 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, House of the Dead 2
Ужасы, Боевик91 мин18+
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О фильме
Проводя опыты с вирусом, оживляющим мертвецов, безумный гений профессор Кьюриен выпустил на свободу джинна из бутылки: его изыскания выходят из-под контроля, и вот уже орды ходячих трупов-каннибалов наводняют окрестности университетского городка Куэста Верде. И единственными, кто способен остановить армию зомби, оказываются несколько героев-спецназовцев. У них нет права на провал: ведь на кону — существование всего человечества…
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.7 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- ЭВАктриса
Эммануэль
Вожье
- ЭКАктёр
Эд
Куинн
- СФАктёр
Стикки
Фингаз
- СМАктёр
Стив
Монро
- ВПАктриса
Виктория
Прэтт
- ДПАктёр
Джеймс
Паркс
- ДСАктёр
Дэн
Саутуорт
- ББАктёр
Билли
Браун
- НВАктриса
Надин
Веласкес
- ЭКАктриса
Элли
Корнелл
- МГПродюсер
Марк
Готтвальд
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- ДХХудожница
Дорит
Херст
- РСОператор
Рэймонд
Стелла
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер