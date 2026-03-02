Долина эха (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Echo Valley
Триллер, Драма18+
О фильме
Кейт живет водиночестве наживописной ферме идает уроки верховой езды, новсе её деньги уходят наэскапады ирехабы беспутной дочери Клэр. Поссорившись сочередным бойфрендом, Клэр случайно выкидывает вместе сдругими еговещами пакетик сгероином, итеперь онидолжны 10тысяч долларов. Кейт, каквсегда, вынуждена помочь, авскоре Клэр появляется напороге заплаканная ис пятнами крови наодежде.
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Пирс
- Актриса
Джулианна
Мур
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Фиона
Шоу
- ЭДАктёр
Эдмунд
Донован
- Актёр
Альберт
Джонс
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ККАктриса
Катя
Кэмпбелл
- МНАктриса
Мелани
Николлз-Кинг
- РКАктриса
Ребекка
Крескофф
- ОГАктриса
Одри
Грэйс Маршалл
- ДФАктёр
Джон
Финн
- КВАктриса
Кристина
Валада-Виарс
- ЛВАктриса
Лучана
ВанДетте
- ДХАктёр
Дон
Хьюит мл.
- КБАктриса
Киша
Барр
- ДБАктриса
Диана
Берри
- РБАктёр
Роджер
Бреннер
- ББАктёр
Брайан
Бертон
- МЯАктриса
Мерритт
Янсон
- БЛАктёр
Боб
Лещак
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- БИПродюсер
Брэд
Ингелсби
- Продюсер
Ридли
Скотт
- КДПродюсер
Кевин
Дж. Уолш
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ДККомпозитор
Джед
Курзель