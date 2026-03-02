Долина эха (фильм, 2025) смотреть онлайн

Долина эха
2025, Echo Valley
Триллер, Драма18+

Кейт живет водиночестве наживописной ферме идает уроки верховой езды, новсе её деньги уходят наэскапады ирехабы беспутной дочери Клэр. Поссорившись сочередным бойфрендом, Клэр случайно выкидывает вместе сдругими еговещами пакетик сгероином, итеперь онидолжны 10тысяч долларов. Кейт, каквсегда, вынуждена помочь, авскоре Клэр появляется напороге заплаканная ис пятнами крови наодежде.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

