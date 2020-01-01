Долгопят-привидение – грозный хищник. Индонезия
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Долгопят-привидение – грозный хищник. Индонезия

Долгопят-привидение – грозный хищник. Индонезия (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.42020, The spectral tarsier, a formidable predator
Документальные2 мин6+

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Сюжет

Небольшое древесное млекопитающее, живущее в Юго-Восточной Азии, долгопят-привидение (Tarsius tarsier) - забавный маленький примат. Узнаваемый по своим большим и шаровидным глазам, этот ночной хищник обладает идеальным зрением. Осторожный и пугливый, он редко слезает со своего дерева, разве что на охоту...

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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