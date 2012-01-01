Долгая счастливая жизнь (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Долгая счастливая жизнь
Драмы75 мин18+
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Сюжет
Молодой предприниматель Саша поставлен перед выбором: получив компенсацию, мирно расстаться с налаженным хозяйством и уехать в город с любимой девушкой или вступить в опасную борьбу с новыми владельцами, чтобы отстоять права живущих на его земле людей.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Анна
Котова
- ВКАктёр
Владимир
Коробе�йников
- СНАктёр
Сергей
Наседкин
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ГПАктёр
Глеб
Пускепалис
- ИСАктриса
Инна
Стерлигова
- АААктёр
Александр
Алябьев
- СПАктёр
Сергей
Пестриков
- ПКАктёр
Павел
Колесников
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Сценарист
Борис
Хлебников
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СМХудожница
Светлана
Михайлова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ПКОператор
Павел
Костомаров