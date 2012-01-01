Долгая счастливая жизнь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой предприниматель Саша поставлен перед выбором: получив компенсацию, мирно расстаться с налаженным хозяйством и уехать в город с любимой девушкой или вступить в опасную борьбу с новыми владельцами, чтобы отстоять права живущих на его земле людей.



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