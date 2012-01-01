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Долгая счастливая жизнь

Долгая счастливая жизнь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Долгая счастливая жизнь
Драмы75 мин18+

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Сюжет

Молодой предприниматель Саша поставлен перед выбором: получив компенсацию, мирно расстаться с налаженным хозяйством и уехать в город с любимой девушкой или вступить в опасную борьбу с новыми владельцами, чтобы отстоять права живущих на его земле людей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Долгая счастливая жизнь»

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