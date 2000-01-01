Доказательство жизни (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Терри Торн сумел выкупить заложника Пьера Ленуа на территории Чечни, утерев нос федералам, которые настаивали на том, чтобы самостоятельно осуществить выкуп. Терри — парень не простой владеет всеми видами оружия, знает несколько языков, является хорошим переговорщиком и психологом.



Доказательство жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.