Доказательство жизни (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Proof of Life
Боевики, Триллеры129 мин18+
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Сюжет
Терри Торн сумел выкупить заложника Пьера Ленуа на территории Чечни, утерев нос федералам, которые настаивали на том, чтобы самостоятельно осуществить выкуп. Терри — парень не простой владеет всеми видами оружия, знает несколько языков, является хорошим переговорщиком и психологом.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТХРежиссёр
Тейлор
Хэкфорд
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актриса
Памела
Рид
- ДКАктёр
Дэвид
Карузо
- Актёр
Энтони
Хилд
- СААктёр
Стенли
Андерсон
- ГЙАктёр
Готфрид
Йон
- Актёр
Алан
Армстронг
- МКАктёр
Майкл
Кичен
- Сценарист
Тони
Гилрой
- ТХПродюсер
Тейлор
Хэкфорд
- ЧМПродюсер
Чарльз
Малвехилл
- Продюсер
Тони
Гилрой
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- РМХудожница
Рут
Майерс
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ДСМонтажёр
Джон
Смит
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман