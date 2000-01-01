Доказательство жизни
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Доказательство жизни

Доказательство жизни (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Proof of Life
Боевики, Триллеры129 мин18+

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Сюжет

Терри Торн сумел выкупить заложника Пьера Ленуа на территории Чечни, утерев нос федералам, которые настаивали на том, чтобы самостоятельно осуществить выкуп. Терри — парень не простой владеет всеми видами оружия, знает несколько языков, является хорошим переговорщиком и психологом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доказательство жизни»

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