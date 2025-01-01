Догмен: Пушистая справедливость (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда полицейский и его служебный пес неудачно обезвреживают бомбу и получают тяжелые ранения, врачи делают невозможное — объединяют лучшие части обоих в одного героя. Так появляется Догмен — наполовину человек, наполовину собака. А «Догмен: Пушистая справедливость» — мультфильм как раз о его приключениях.
Служба в полиции — непростое дело. И вдвойне тяжело, когда главный враг — гениальный кот Пити. Злодей решает, что если найти сообщника, то справиться с Догменом ему будет проще, и решает… клонировать самого себя. К счастью, что-то идет не так, и вместо очередного негодяя на свет появляется милый добрый котенок — Малыш Пити. Он неожиданно сближается с Догменом, и теперь главный герой должен не только спасать город Окей от злобных выходок Пити, но и защищать Малыша — единственного, кто верит в добро по-настоящему.
Фантастический боевик «Догмен: Пушистая справедливость» 2025 года — это микс абсурдной комедии, мультяшного экшена и неожиданно теплой истории об одиночестве.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Питер
Хатингс
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Актриса
Айла
Фишер
- МВАктриса
Мелисса
Вильясеньор
- ЛАктриса
Луэнелль
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ПЛАктриса
Поппи
Лю
- ПХАктёр
Питер
Хатингс
- Актёр
Билли
Бойд
- РПАктриса
Ранума
Пантаки
- ПХСценарист
Питер
Хатингс
- КФПродюсер
Карен
Фостер
- НРХудожник
Нэйт
Рэгг
- БХМонтажёр
Брайан
Хопкинс
- ТХКомпозитор
Том
Хоу