Догмен: Пушистая справедливость (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда полицейский и его служебный пес неудачно обезвреживают бомбу и получают тяжелые ранения, врачи делают невозможное — объединяют лучшие части обоих в одного героя. Так появляется Догмен — наполовину человек, наполовину собака. А «Догмен: Пушистая справедливость» — мультфильм как раз о его приключениях.



Служба в полиции — непростое дело. И вдвойне тяжело, когда главный враг — гениальный кот Пити. Злодей решает, что если найти сообщника, то справиться с Догменом ему будет проще, и решает… клонировать самого себя. К счастью, что-то идет не так, и вместо очередного негодяя на свет появляется милый добрый котенок — Малыш Пити. Он неожиданно сближается с Догменом, и теперь главный герой должен не только спасать город Окей от злобных выходок Пити, но и защищать Малыша — единственного, кто верит в добро по-настоящему.



Фантастический боевик «Догмен: Пушистая справедливость» 2025 года — это микс абсурдной комедии, мультяшного экшена и неожиданно теплой истории об одиночестве.



